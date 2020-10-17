الشارقة يعتمد الهوية الإعلامية الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الهوية الإعلامية الجديدة التي تستهدف توحيد الصورة البصرية للنادي وتعزيز التواصل مع الجمهور بطريقة مبتكرة وتعكس الهوية تطلعات النادي المستقبلية وأهدافه، وفق استراتيجية الاستمرار بتحقيق الانتصارات، وتعزيز حضور إمارة الشارقة على الخريطة المحلية والعالمية.

ويستلهم شعار النادي عناصره بألوانه وخطوطه من شمس الشارقة بإشراقها وغروبها ولون بحرها، وتتضمن ألوان الشعار المستحدث، الأبيض بنسبة 70%، والأحمر بنسبة 20%، والأزرق بنسبة 10%.

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