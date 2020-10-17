"ريجيكامب الوصل" يبرر: لم نتعامل بذكاء مع بني ياس

المصدر: دبي - علي شدهان

برر الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، خسارة فريقه المؤلمة بأربعة أهداف لهدف في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أمام ضيفه بني ياس ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في انطلاقة الموسم الجديد 2020-2021، بعدم تعامل لاعبيه بذكاء مع هجوم المنافس، منوها إلى أن الوصل بدأ المباراة بصورة سيئة.

طريقة سهلة

وأشار إلى أن فريقه أعطى منافسه الفرصة والمساحات الكافية لتسجيل الأهداف الأربعة بعدما لعب بقوة من منتصف الملعب، منوها إلى أن الوصل لم يُجد الإمساك بالكرة كثيرا في الشوط الأول، فاستقبل الأهداف بطريقة سهلة.

ردة فعل

ولفت إلى أنه أجرى التبديلات في الشوط الثاني لصناعة ردة فعل جيدة من فريقه، مشيرا إلى أن فريقه لم يتعامل بذكاء مع هجوم المنافس، ولم يستثمر الفرص المتاحة، مبديا حزنه لخسارة الوصل، كاشفا النقاب عن أنه تحدث إلى لاعبيه بعد انتهاء المباراة، معللا عدم إشراك الدولي علي سالمين منذ بداية المباراة بعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة، مشيرا إلى إنه كمدب اعتاد على التعايش مع ضغوطات الهزيمة في أول المشوار، معتبرا ذلك مدخلا لبقاء الجميع "صاحيا"!

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