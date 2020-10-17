العنبري: الشارقة مطالب بالحفاظ على اللقب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة أن فريقه حقق الفوز بالعزيمة والإصرار والنفس الطويل أثناء مباراة الفجيرة التي انتهت بفوزهم بنتيجة 4-2.

وأشار المدرب إلى أن اللاعبين استفادوا من المشاركة في دوري أبطال آسيا التي أقيمت مؤخراً، وخضنا فيها 3 مباريات برتم عالٍ، وهي التي منحتنا الأفضلية خلال المباراة الصعبة أمام الذئاب.

وتوقع مدرب الشارقة موسماً صعباً، لافتاً إلى أن الشارقة مطالب من قبل جماهيره بالحفاظ على اللقب، ونسعى إلى تحقيق ذلك بشكل كبير، وأن المنافسة لن تكون سهلة في ظل الجاهزية الكبيرة لكافة الفرق.

وأشاد العنبري بالعمل الجماعي الذي ميز الفريق على الرغم من وجود بعض الأخطاء في المنظومة الدفاعية، وسأعكف على تصحيحها قبل الجولات المقبلة.

وقال العنبري بأن احترام اللاعبين لحجم الخصم سهل عليهم المهمة خصوصاً في الدقائق الأخيرة، مشيراً إلى أن الفجيرة فريق لا يستهان به وسيسبب متاعب للأندية هذا الموسم.

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