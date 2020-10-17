حارس مرمى بني ياس: هدفنا مركز متقدم

المصدر: دبي - علي شدهان

شدد فهد الظنحاني حارس مرمى فريق بني ياس الأول لكرة القدم، على أن هدف فريقه هو الحصول على مركز متقدم في لائحة الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي، مبديا سعادته الغامرة بالفوز الكبير لبني ياس على مضيفه الوصل في وقت متأخر من مساء الجمعة بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الأولى للبطولة، مشيدا بزملائه المحترفين الأجانب، وبمستوى الأداء العام لعموم لاعبي السماوي.

أمنية الضنحاني

وتمنى الظنحاني أن يواصل بني ياس تقديم نفس الأداء، وتحقيق ذات النتيجة في الجولات القادمة من الدوري من خلال التعامل مع كل مباراة على حدة، وصولا إلى الهدف المنشود.

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