مدرب بني ياس: جئنا للفوز ولكن ليس بأربعة أهداف

المصدر: دبي - علي شدهان

أبدى الروماني آيسايلا مدرب فريق بني ياس الأول لكرة القدم، سعادته الغامرة بالفوز العريض لفريقه على مضيفه الوصل اليوم الجمعة بأربعة أهدف لهدف في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، لافتا إلى أنه جاء مع فريقه من أجل الفوز، ولكن ليس بأربعة اهداف.

مساء جميل

وأضاف: عشنا مساءً جميلا، فزنا باستحقاق بأربعة أهداف، وقدمنا أداء مميزا، أهدرنا فرصا، وارتكبنا أخطاء عدة كدنا ندفع ثمنها غاليا، خصوصا قبل تسجيل الوصل هدفه الوحيد، وكان المنافس بإمكانه الخروج من المباراة بفارق هدف وليس ثلاثة، الوصل مارس الضغط علينا كثيرا في الشوط الثاني، وكاد يحقق هدفه نتيجة قلة تركيزنا، نفكر الآن بالجولة الثانية من البطولة، أملي أن لا تكون هناك إصابات في فريقنا.

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