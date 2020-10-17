غوران: غير راضٍ عن نتيجة مباراة الشارقة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

عبّر الصربي غوران عن عدم رضاه لما انتهت عليه نتيجة مباراة الفجيرة ضد الشارقة اليوم، مشيراً الى ان لاعبي فريقه كانوا على مقربة من تحقيق الفوز لولا حالة عدم التركيز في الدقائق الأخيرة التي منحت الشارقة النقاط مشيراً الى انه سعيد بأداء اللاعبين لكن النتيجة لا تعبر عن واقع المباراة بعد أن أدى لاعبي الفجيرة مباراة برتم عال وصنعوا عديد الفرص التي لم تستغل بالشكل المطلوب.

ودافع غوران عن التبديلات التي اجراها في الشوط الثاني بعد اقحامه العراقي محمد مصطفى كمدافع وذلك لحظة تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف لافتاً الى ان المهاجم علي عيد والذي حل بديلاً عن صموئيل اقحمته لتنشيط الجانب الهجومي.

وأكد مدرب الفجيرة أن الشارقة لعب على جزئيات بسيطة وحقق ما أراد، مبدياً تحفظه عن تقنية الفار التي منحت الضيوف التقدم بالهدف الثالث.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم إشراكه للبرازيلي أوليفيرا المعار من شباب الأهلي قال غوران بأن أوليفيرا قادم من فريق الرديف ولذلك ربما يحتاج لوقت للتأقلم مع بقية زملائه اللاعبين، فضلاً عن جاهزية اللاعب علي عيد والذي يلعب في ذات الخانة التي يؤديها نجم شباب الأهلي بالإضافة إلى وجود العدد الكافي من اللاعبين المقيمين خلال مباراة الشارقة وسنرى في قادم المباريات إمكانية إشراك اللاعب البرازيلي أوليفيرا.

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