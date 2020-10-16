علي سالمين: نعدكم بتجميل صورة الوصل

المصدر: دبي- علي شدهان

وعد الدولي علي سالمين لاعب فريق الوصل الأول لكرة القدم، بتجميل وتعديل صورة الإمبراطور بعد الهزيمة القاسية بأربعة أهداف لهدف اليوم الجمعة أمام ضيفه بني ياس في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في انطلاقة الموسم الجديد 2020-2021.

اعتراف سالمين

واعترف سالمين بعدم ظهور الوصل بالصورة المتوقعة، خصوصا في الشوط الأول، مبررا ذلك بقلة التركيز، رافضا أن يظهر الإمبراطور بتلك الصورة الباهتة، واعدا بتجميل وتعديل وتغيير تلك الصورة، واستعادة ثقة الجماهير بفريقها الأصفر اعتبارا من الجولة الثانية للبطولة.

خيارات المدرب

وحول عدم مشاركته في المباراة من شوطها الأول، اكتفى سالمين بالقول: هذه خيارات مدرب الفريق، وعلينا احترام تلك الخيارات، فريقنا لم يقصر، لكنه افتقد إلى التركيز في الشوط الأول، وعلينا العمل من الآن، لتصحيح الأخطاء، ومعالجة الهفوات، والظهور بصورة أفضل في الجولة الثانية، وتحقيق نتيجة إيجابية بالعمل على معالجة الأخطاء، وتجاوز الخلل.

أداء ضعيف

وختم علي سالمين بالقول: لم نتوقع الخسارة، رغم أنها واردة في كرة القدم، قدمنا أداء ضعيفا في الشوط الأول، استثمره بني ياس بشكل مميز، وفي الشوط الثاني، لعبنا بصورة أفضل، ولكن ردة فعلنا لم تكن كافية لتعديل النتيجة، وفي كل الأحوال، علينا طي صفحة المباراة، واستعادة روح الفريق الواحد، ولدينا "الخامات" والأدوات الكفيلة بتحقيق ما يناسب فريق الوصل.

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