الشارقة يرفض الهزيمة ويعود من الفجيرة برباعية برازيلية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير زيشان أحمد

بدأ الشارقة حملة الدفاع عن اللقب بتحقيق فوز صعب وشاق على مضيفه الفجيرة بنتيجة 4-2 بعد مباراة مثيرة ومتقلبة بين الفريقين، ليضع الشارقة أول ثلاثة نقاط في رصيده في افتتاحية دوري لخليج العربي ويبقى الفجيرة بلا رصيد.

احرز اهداف الشارقة كل من ويلتون سواريز هدفين (دق 21) ، (80 )، وهدف لكل من ايغور وكايو " ركلة جزاء " دق 90 ،90+7 "، فيما احرز للفجيرة كل من صموئيل وبالعربي( دق 37 ،52 ).

وعلى الرغم من استحواذ الشارقة على أول ثلث ساعة لانطلاقة المباراة إلا أن الحذر الزائد طغى على أجواء البداية مع تحفظ كبير وسط لاعبي الفجيرة على مستوى الدفاع الذي فرض رقابة على مفاتيح لعب الشارقة بقيادة الخطير ايغور كورنادو .

وتشهد الدقيقة 21 تسجيل أول اهداف الشارقة في الموسم عبر البرازيلي ويلتون سواريز الذي تلقى عرضية خالد باوزير "السحرية" بعد أن تخطت الكرة دفاع وحارس الفجيرة عبد الله التميمي ويقابلها سواريز في الشباك واضعاً حامل اللقب في المقدمة .

واعتمد الفجيرة على المرتدات وذلك عبر تحركات التونسي فراس بالعربي والذي مرر كرة عرضية لزميله النيجري موفتاي اولابي المنطلق من الناحية اليمنى ليتقدم اولابي ويمنح زميله السويدي كريستان صموئيل كرة على طبق من ذهب لم يتوانى الأخير في ايداعها الشباك معلناً هدف التعادل للفجيرة (د ق 37 )، والذي انتهى عليه الشوط الأول .

ومن هجمة منظمة وكرة متبادلة للاعبي الفجيرة تمكن التونسي فراس بالعربي من تسجيل الهدف الثاني للذئاب بعد أن حول كرة زميله روزا بارتياح في مرمى حارس الشارقة عادل الحوسني ( دق 52)

وقبيل نهاية المباراة بعشر دقائق منحت تقنية الفيديو " الفأر" فريق الشارقة هدفاً جاء عبر راسية اللاعب سواريز لكن راية المساعد الثاني قيس الخديم تدخلت والغت الهدف بحجة تواجد سواريز في مصيدة التسللل لكن مراجعة حكم المباراة الملا للفأر للتاكد من الحالة منحت الشارقة التعادل بهدفين .

وفي الدقيقة الأخيرة على نهاية المباراة تمكن البرازيلي ايغور كورنادو من ترك بصمته في المباراة مسجلاً اجمل اهداف اللقاء مستفيداً من الكرة الثابتة التي ارتطمت ببطن العارضة وعانقت شباك الفجيرة هدف ثالث واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة (دق 90+7 ) انبرى لها البرازيلي كايو محرزاً هدف فريقه الرابع الذي انتهت عليه المباراة بنتيجة 4-2 .

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