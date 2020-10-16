رباعية سماوية في الشباك الوصلاوية

المصدر: دبي - علي شدهان - تصوير - غلام كاركر

تلاعب فريق بني ياس الأول لكرة الأول، كثيرا بمضيفه الوصل، والحق به خسارة موجعة بأربعة أهداف لهدف اليوم الجمعة في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي في انطلاقة الموسم الجديد 2020-2021.

رباعية السماوي

سجل رباعية السماوي، بيدرو "ق27"، وخيمينيز"ق38"، وسهيل النوبي "ق41"، وتيبار "ق90"، فيما سجل هدف الوصل الوحيد لاعبه فابيو ليما في الدقيقة 71 من زمن المباراة، ليضع بني ياس أول 3 نقاط ثمينة في رصيده، فيما خيب الإمبراطور آمال جماهيره الوفية التي "تعشمت" فوزا أول لفريقها الأصفر في انطلاقة البطولة.

أخطاء وصلاوية

وظهر بني ياس بصورة فنية باهرة، خصوصا في الشوط الأول بفضل تركيزه كثيرا على الهجمات المرتدة، واستثمار الأخطاء القاتلة لمنافسه، في مقابل ضعف واضح في مختلف خطوط لعب الوصل، خصوصا من نجومه المعروفين، ليما ومينديز وجواو ونيريس واوروز وفيليبي، يضاف لها عدم خوض الوصل المباراة بالتشكيلة الأكثر مثالية له في ظل عدم الزج بالنجم الدولي علي صالح، ومحمود نور من بداية المباراة، وهما الذين ظهرا بصورة مميزة في أولى مباريات الوصل في الموسم الجديد أمام مضيفه الوحدة في ذهاب كأس الخليج العربي.

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