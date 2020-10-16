مدرب الوحدة : ماتافز يحتاج للصبر وأتوقع منه الكثير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أبدى الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة سعادته بالفوز العريض الذي حققه فريقه على حتا بستة أهداف نظيفة في بداية مشوار العنابي في دوري الخليج العربي الموسم الحالي.

وقال إنه لم يتوقع الفوز بهذه النتيجة ولكن الانتصار الكبير جاء نتاج العمل الذي قام به الفريق خلال الفترة الماضية، مضيفاً:" سعيد بهذا الأداء والانتصار، ليس من السهل الفوز بستة أهداف، وسر سعادتي رؤيتي للعمل الذي قمنا به يتحقق في أرض الملعب".

وأعرب رازوفيتش عن سعادته بتسجيل المهاجم السلوفيني ماتافز لهدفين، وقال:" هو مهاجم لديه سجل حافل بالأهداف، وكان يحتاج للوقت والصبر للتأقلم والانسجام، أتوقع منه الكثير في المباريات المقبلة".

ولم يخف مدرب الوحدة قلقه من خطورة الإصابة التي تعرض لها المولدوفي لوفانور هنريكي، التي تسببت في استبداله في الشوط الأول، موضحاً:" إصابة لوفانور تبدو صعبة، ولكني أتمنى غير ذلك، سننتظر حتى يجري اللاعب الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة غداً لنعرف حجم إصابته بالتحديد".

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