مدرب عجمان: لعبنا مباراة غريبة وأخطاء كثيرة

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

وصف أيمن الرمادي مدرب عجمان مباراة فريقه أمام الظفرة والتي أنتهت لمصلحة الأخير 4-1 في إفتتاح مباريات الدوري بالمباراة الغريبة، ذاكرا أنها شهدت أحداثا غريبة وأخطاء كثيرة.

وأعترف الرمادي بان البرتقالي لم يكن في يومه وأن أداء الفريق كان سيئا في بداية اللقاء وأضاف: تراجع مستوانا أدى إلى إستقبالنا لهدفين في البداية بشكل غريب كان لهما تاثيرهما على الأداء العام لان الهدفين منحا الأفضلية للظفرة.

وعاد الرمادي وقال: وجدنا بعض الفرص التي لم نستثمرها بشكل جيد، كما أن الحظ لم يحالفنا في كرتين اصطدمتا بالقائم لكن على الرغم من ذلك أقول أن الأداء يتطلب المراجعة.

ووصف الرمادي الخسارة بالضربة القوية في بداية المشوار، ذاكرا أن عجمان في الموسمين الماضيين كان يبدأ جيدا بتحقيق الفوز وأضاف: نحتاج للمزيد من العمل حتى نعوض الخسارة وهذه مسؤوليتي كمدرب، علينا الإجتهاد أكثر وتصحيح الأخطاء حتى نقدم المستوى الذي يؤهلنا للنتائج الإيجابية.

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