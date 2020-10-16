مدرب الظفرة : فوز الافتتاح مؤشر إيجابي

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

عبر الصربي الكسندر فيسيلوفيتش مدرب الظفرة عن سعادته بالفوز على عجمان 4-1 في أول مباراة له مع الفريق ضمن جولات إفتتاح دوري الخليج العربي مساء اليوم الجمعة، ذاكرا ان الفوز بأربعة أهداف يعتبر مؤشرا إيجابيا كما أنه يؤكد جاهزية اللاعبين والروح القتالية التي يتمتعون بها.

وقال الكسندر أن الفوز له مكسب معنوي مهم بخلاف النقاط الثلاث، ذاكرا ان البدايات دائما تكون صعبة وتجاوزها بنجاح يمنح الفريق الثقة ويرفع روحه المعنوية للمواصلة بمستوى ونتائج أفضل.

وأشار الكسندر أنه كان يعلم قبل اللقاء بان الظفرة لايحقق الفوز في بداية الدوري لكنه كان يدرك أن ذلك ليس قاعدة ثابتة وان النتيجة تتحقق بعطاء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر فقط وأضاف: لاعبو الفريق تحملوا المسؤولية ولعبوا بقوة وكانوا على قدر الثقة وحققوا هذا الفوز المهم، لكن الأهم أن نعمل على مواصلة حصد النقاط في الجولات المقبلة.

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