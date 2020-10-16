مدرب حتا: أشعر بالخجل من الخسارة الثقيلة بسداسية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة التي مني بها فريقه أمام الوحدة بسداسية، مساء اليوم، الجمعة، في افتتاح دوري الخليج العربي 2020-2021.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" أعتذر عن الأداء المخيب الذي ظهر عليه الفريق اليوم، أتحمل المسؤولية بنسبة 100&، فقد حضرنا إلى الوحدة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن المنافس أطاح بنا بنتيجة قاسية".

وأضاف:" قدمنا أسوأ مباراة منذ أن توليت مهمة تدريب الفريق في الموسم الماضي، لا أعرف ماذا حدث، ولا أملك أي عذر أو مبرر لتلك الخسارة، فقد ظهرنا بشكل سيء من كل النواحي".

وأردف:" حتا لم يحضر للمباراة، أعتقد أن اللاعبين لم يكونوا جاهزين ومستعدين من النواحي البدنية والفنية والذهنية، بالطبع أشعر بالخجل من هذه النتيجة، وفي النهاية ما حدث مشكلتنا نحن، وعلينا إيجاد الحلول وتصحيح الأخطاء لأنه لا يمكن تكرار بهذه الطريقة مرة ثانية".

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