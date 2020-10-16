ماذا قال إسماعيل مطر عن تيغالي وماتافز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

علق إسماعيل مطر نجم وقائد فريق الوحدة على أداء مهاجم الفريق الجديد السلوفيني تيم ماتافز بعد تسجيله أول هدفين له مع العنابي في مرمى فريق حتا، وقدرته على تعويض رحيل الهداف التاريخي تيغالي، مؤكداً أنه في كرة القدم لا أحد يعوض غياب لاعب آخر، وتعلم من كرة القدم أنها لعبة جماعية قائمة على مجهود فريق كامل.

وقال في تصريحات تليفزيونية عقب فوز الوحدة على حتا بسداسية في افتتاح دوري الخليج العربي موسم 2020-2021:" تيغالي من المهاجمين الذين ليس بحاجة إلى أن أشهد له، فهو هداف وقضى مع الفريق 7 سنوات، وساعد الوحدة كثيراً مثلما ساعده زملاءه للوصول إلى ما وصل إليه".

وأضاف:" ماتافز حضر للوحدة منذ شهرين فقط والمباريات عادت بعد توقف طويل، وحقق الأهم بتسجيله هدفين في المباراة وهو أمر ليس بالسهل، دورنا أن نساعده، وبالتأكيد الفريق لا يعتمد على لاعب واحد، وندرك أن الفريق الذي يسعى للبطولة عليه الفوز كفريق، وإذا رجح ماتافز كفتنا فهذا أمر جيد".

وتألق مطر في المباراة بتسجيله الهدف الخامس من ركلة جزاء، وصنع الهدفين الأول والثالث لماتافز، وظهر أفضل لاعب في المباراة.

وقال قائد العنابي:" الانسان يسعى دائما للأفضل، ولكل مجتهد نصيب، أحاول أن أثبت أنني قادر على العطاء لنفسي أولاً قبل الجميع، أتمنى أن أقدم الأفضل في الموسم المقبل إذا كان لي نصيب في الاستمرار، عليك ببذل المجهود والتضحية للوصول للأفضل".

وأشار إلى أن الفوز بسداسية على حتا جاء بعد أن درس الوحدة منافسه جيداً واستفاد من أخطاءه، لافتاً إلى أن الفريق نجح في الضغط على لاعبي المنافس والتسجيل من الفرص التي لاحت للاعبين.

وختم:" كرة القدم مثل الحياة عبارة عن مدرسة والشاطر من يتعلم من أخطائه، وقلت بعد خسارة الوصل أن الوحدة سيظهر بشكل أفضل، نحاول دائما التعلم من الأخطاء وتفاديها".

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