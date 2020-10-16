الوصل وبني ياس..لمن الغلبة في (الحوار الروماني)؟

المصدر: دبي-علي شدهان

يشهد دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات ضمن جولته الأولى للموسم الجديد 2020-2021، أول حالة حوار بين مدربين من جنسية واحدة، وذلك في لقاء الوصل الذي يقوده الروماني ريجيكامب، وضيفه بني ياس بقيادة مواطنه ايسايلا في التاسعة من مساء اليوم على ملعب الإمبراطور بزعبيل.

ارجحية الوصل

ورغم الأرجحية النسبية للوصل بناء على تاريخ المواجهات بين الفريقين في زمن الإحتراف، إلا أن لقاء اليوم يفرض سؤالا مستجدا مفاده (لمن الغلبة في الحوار الروماني)، للوصل أم لبني ياس؟

21 مباراة

والتقى الوصل وبني ياس في 21 مباراة خلال زمن الإحتراف بداية من موسم 2009-2010، فاز الوصل في 8 مباريات، فيما فاز بني في 7، وانتهت 6 مباريات بالتعادل، وسجل الوصل 36 هدفا في مقابل 29 هدفا لبني ياس.

التشكيلتان

ويلعب الوصل في مباراة اليوم بتشكيلة مؤلفة من حميد عبدالله وسالم العزيزي وعبدالرحمن علي ونيريس وفيليبي وليما واوروز وحبوش صالح وحسن إبراهيم وجواو ومينديز، فيما يلعب بني ياس بتشكيلة مكونة من فهد الضنحاني وخالد الهاشمي وفواز عوانه وخميس الحمادي وسهيل النوبي وحسن عباس ومحمد الحمادي وبيدرو وساشا ووسواريز.

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