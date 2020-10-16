الظفرة ينهي عناد 10 سنوات برباعية في شباك عجمان

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

نجح الظفرة في كسر عناد 10 سنوات لم يحقق خلالها الفوز في بدايات دوري المحترفين، عندما نجح مساء اليوم في تحقيق فوز كاسح وثمين على ضيفه عجمان 4-1 في إفتتاح المنافسة بعد مباراة قوية، تفوق فيها صاحب الأرض وأجتهد خلالها البرتقالي رغم خسارته الثقيلة، ليضع الظفرة بذلك أول 3 نقاط في رصيده.

جاء الهدف الأول للظفرة عن طريق ياسين البخيت الذي أستقبل عكسية الهولندي روشوفيل خلف المدافعين ليضعها بهدوء في الشباك عند الدقيقة السادسة، لترتفع درجات الحماس وسط الفريقين وتتاح فرصة أمام عجمان لإدراك التعادل عن طريق البرازيلي غوستافو الذي نفذ ضربة ثابتة متقنة لكنها اصطدمت بالقائم في الدقيقة العاشرة، ليتواصل اللعب سجالا بين الفريقين قبل ان يتمكن الظفرة من إضافة الهدف الثاني بواسطة ياسين البخيث من ركلة جزاء عند الدقيقة 31 إحتسبها الحكم محمد عبد الله بعد العودة لتقنية الفيديو التي كشفت عن مخالفة إرتكبها على الحوسني حارس البرتقالي مع سهيل المنصوري الذي تحول لتسجيل الأهداف عندما تمكن من وضع الهدف الثالث قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول مستفيدا من إرتباك دفاع البركان.

وفي الشوط الثاني عاد عجمان أكثر رغبة في تعديل النتيجة وكثف من طلعاته الهجومية على مرمى الظفرة لكن خط دفاع الأخير كان بالمرصاد، وفي الوقت الذي كان فيه الفريق الضيف يعمل على تقليص النتيجة تفاجأ بإستقبال الهدف الرابع الذي أحرزه سهيل المنصوري من ضربة ثابتة في الدقيقة 62، لكن على الرغم من ذلك لم يستسلم عجمان الذي واصل قتاله ولعب بقوة لتعديل النتيجة لكن هجماته ظلت تصطدم بقوة دفاع الظفرة الذي لم يتوقف عن محاولات إحراز المزيد من الأهداف دون جدوى.

وفي الدققة الرابعة من الزمن المهدر تمكن البديل حسين عبد الرحمن لاعب عجمان من أحراز هدف فريقه الوحيد الذي اطلق بعده الحكم محمد عبد الله صافرة النهاية بفوز الظفرة صاحب الأرض برباعية مقابل هدف للبرتقالي.

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