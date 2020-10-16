الوحدة يضرب حتا بسداسية قاسية في افتتاح دوري الخليج العربي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير – أحمد بدوان

ضرب الوحدة بقوة في بداية مشواره في دوري الخليج العربي، بفوزه العريض بسداسية "نصف درزن" على حساب ضيفه حتا، في المباراة التي جرت مساء اليوم، الجمعة، بإستاد آل نهيان في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي لموسم 2020-2021.

وواصل الوحدة تفوقه على حتا في المواجهات التاريخية التي جمعت الفريقين في الدوري ليرفع عدد انتصاراته أمام منافسه إلى 5 انتصارات مقابل تعادل وحيد في دوري المحترفين، وهو الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.

افتتح السلوفيني تيم ماتافز أهداف الوحدة مبكراً برأسية في الدقيقة الخامسة، ليسجل أول أهداف دوري الخليج العربي 2020-2021، وأول أهدافه مع العنابي.

وأضاف فارس جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يعود ماتافز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل صافرة نهاية الشوط الأول، الذي شهد طرد مدافع حتا عيسى سانتو في الدقيقة 27 بعد تدخل قوي مع لاعب الوحدة طحنون الزعابي.

وأضاف أصحاب الأرض ثلاثة أهداف في الشوط الثاني وسط استسلام تام من لاعبي المنافس، عن طريق طحنون الزعابي في الدقيقة 58، وإسماعيل مطر قائد فريق الوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 80 احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، والكونغولي مبوكو من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 89، ليحقق الوحدة فوزاً مهماً في بداية مشواره في الدوري الموسم الحالي.

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