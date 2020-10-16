منتخب الإمارات يلتقي طاجيكستان 12 نوفمبر ودياً

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الطاجيكي لكرة القدم، عن ترتيباته لخوض منتخبه الأول مباراتين وديتين في دبي، مع منتخبي البحرين والإمارات يوم 7 و12 نوفمبر المقبل.

وأشار الاتحاد إلى أن المدرب اوسمون توشيف، سيقوم بإعلان تشكيلة المنتخب الطاجيكي في نهاية أكتوبر الجاري، قبل انطلاق المعسكر التدريبي للفريق.

وكان منتخب طاجيكستان، قد خاض مباراة ودية الشهر الماضي مع أوزبكستان، وخسر بنتيجة 1-2.

ويستعد المنتخب الطاجيكي لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حيث يلعب بالمجموعة السادسة، ويمتلك 7 نقاط من 5 مباريات.

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