الوصل وبني ياس نشوة الفوز الأول

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يخوض فريقا الوصل وبني ياس، مباراتهما المرتقبة في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الإمبراطور بزعبيل، ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي لكرة القدم، بنشوة فوزهما الأول في الموسم الجديد، الوصل حقق فوزاً ثميناً على مضيفه الوحدة في ذهاب كأس الخليج العربي بهدفين لهدف، وبني ياس فاز على مضيفه حتا بهدفين دون رد. وبكل تأكيد أن نشوة الفوز الأول ستكون حاضرة، في مباراة اليوم، إلى جانب ما تتسم به لقاءات الفريقين من الإثارة والندية، التي تجعل من توقع نتيجة مبارياتهما، أمراً صعباً.



الوصل جاهز



ويبدو الوصل في كامل الجاهزية، وبرغبة واضحة لرسم معالم صورة إيجابية في الدوري العام، مماثلة لتلك التي ظهر عليها في أولى جولات كأس الخليج العربي، وبعث من خلالها أكثر من رسالة إيجابية، بمضمون واحد، هو أن الوصل قادم، وبمقدوره أن يكون كالعادة، أحد أبرز المتنافسين على درع الدوري، أو على الأقل، احتلال أحد مراكز مربع الأربعة الكبار، والابتعاد عن منطقة الوسط، التي درج عليها الإمبراطور في المواسم القليلة الماضية.



أما بني ياس، فاستعد للقاء بتدريبات قوية، وسط روح معنوية عالية، ووضع الجهاز الفني، بقيادة الروماني دانيال ايسايلا، الذي تعتبر مباراة اليوم الأولى له في دوري الخليج العربي، اللمسات الأخيرة للقاء، بتصور عام عن طريق اللعب التي سيواجه بها الإمبراطور، مع اختيار أفضل العناصر في مهمة يعمل خلالها على نيل النقاط.



غياب



ويعاني السماوي من بعض الغيابات من تشكيلته الأساسية، بسبب الإصابة، لكن الجهاز الفني أكد ثقته في البدائل المتاحة، والعناصر الموجودة في الفريق.

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