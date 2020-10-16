122 صفقة جديدة في «التحدي 13»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ارتفع عدد الصفقات الجديدة لأنديتنا استعداداً لخوض تحدي الإثارة في النسخة 13 لدوري الخليج العربي إلى 122 صفقة توزعت بين اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين وفئة مواليد الدولة وأبناء المواطنات بعدما ضم حتا والجزيرة كلاً من لاحج صالح والنيجيري ايمو ايزيكيل بعد غلق فترة القيد الصيفي 6 أكتوبر الجاري، حيث تسمح لوائح الانتقالات ضم لاعبين جدد خلال 21 يوما من نهاية الميركاتو بشرط يكون اللاعب حراً وغير مرتبط بأي عقد مع ناد آخر.

وتنوعت الصفقات الجديدة بين 66 لاعباً مواطناً ما يعادل 54% من سوق الانتقالات مقابل 28 لاعباً أجنبياً (23%) و24 لاعباً مقيماً (20%) و4 لاعبين في فئة المواليد وأبناء المواطنات (3%).

وشهدت فترة الانتقالات للموسم الكروي الجديد 1147 عملية قيد سواء للمحترفين أو الهواة، بفارق 366 معاملة عن الموسم الماضي الذي بلغ 1513 معاملة.

كما شهدت تسجيل 255 لاعباً مواطناً في أندية دوري الخليج العربي، و28 لاعباً مقيماً، و53 لاعباً أجنبياً، و8 من مواليد الدولة، و4 من أبناء المواطنات.

وبالأرقام، تصدر نادي حتا المشهد في الميركاتو الصيفي بـ22 صفقة لكنه احتفظ بـ17 لاعباً بعدما قام بإلغاء 5 عقود بطلب من المدرب لأسباب فنية، وسيطرة الإعصار على سوق الانتقالات بـنسبة 14%، ثم يأتي الفجيرة بـ12,3% (15 صفقة) وخورفكان بـ10,7% (13 صفقة) واتحاد كلباء بـ10% (12 صفقة) وعجمان بـ9% (11 صفقة) وبني ياس 7,3% (9 صفقات) ومثله الظفرة (9 صفقات) والشارقة 6,6% (8 صفقات) والوصل 5,7% (7 صفقات) والوحدة 5% (6 صفقات) والنصر 4% (5 صفقات) والعين وشباب الأهلي 3,3% أي ما يعادل 4 صفقات لكل منهما وضم الجزيرة لاعبين اثنين فقط أحدهما أجنبي في صفقة انتقال حر بعد غلق فترة الانتقالات والآخر في فئة اللاعب المقيم (1,6%).

وبالرغم من غياب الصفقات المدوية في الموسم الجديد عكس المواسم السابقة إلا أن أبرزها يحمل بصمة النصر الذي ضم إلى صفوفه ضياء سبع لاعب منتخب إسرائيل وريان منديز مهاجم الرأس الأخضر القادم من تجربة ناجحة مع فريق الشارقة وسيباستيان تيغالي مهاجم المنتخب الوطني الذي يسعى إلى كتابة تاريخ جديد في دورينا من بوابة النصر إضافة إلى المهاجم البرازيلي المقيم كايكي جيسوس، كما برز شباب الأهلي بصفقاته النوعية من خلال إعادة قيد لاعبه الأرجنتيني كارتابيا وتعاقده مع البرازيلي كارلوس ادواردو القادم من الهلال السعودي وجناح الرأس الأخضر هيلدون راموس.

واستعاد الشارقة مهاجمه البرازيلي ويلتون سواريز من الوصل وضم أيضاً الثنائي عبد العزيز الكعبي وخالد باوزير، وبرز كذلك نادي بني ياس في سوق الانتقالات بتعاقده مع اللاعب الأرجنتيني غاستون سواريز ومواطنه نيكولاس خمينيز ومهاجم الظفرة السابق جواو بيدرو، وضمت أبرز تعاقدات الوصل كلاً من المهاجم البرازيلي جواو فيغريدو ومواطنه هويغلو نيريس والأرجنتيني نيكولاس اوروز..

27 جنسية

يحمل أجانب دورينا في الموسم الجديد 27 جنسية بواقع 16 من البرازيل و5 من البرتغال و4 من الأرجنتين و3 من هولندا و2 من التوغو و2 من أوزبكستان و2 من الرأس الأخضر و2 من صربيا ولاعب واحد من كل من كازاخستان واليابان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية وإسرائيل وجنوب أفريقيا وغانا وغامبيا وتونس والسويد والمغرب والأردن وزامبيا والتشيلي وسويسرا وكولومبيا والمجر وبلجيكا ونيجيريا.

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