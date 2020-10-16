الحزامي للاعبين: حافظوا على تاريخ خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

دعا عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لاعبي خورفكان، إلى ضرورة الحفاظ على مُكتسبات وتاريخ نادي خورفكان، وإلى رفع اسم الإمارة عالياً، وذلك عندما يحين موعد انطلاقة دوري الخليج العربي، اعتباراً من اليوم.

وأكد الحزامي، خلال زيارته لنادي خورفكان، أمس، اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمدينة خورفكان، وتوجيهاته المستمرة بتطوير المدينة، ودعم النادي الذي يلعب في دوري الخليج العربي، بجانب الشارقة واتحاد كلباء، وهى الأندية الثلاثة التي توجد في الأضواء.

وأشار إلى أن دعم سموه، يمتد لبقية الأندية الرياضية بالإمارة، دون تمييز.

بدوره، أكد خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، أن زيارات رئيس مجلس الشارقة المتكررة لأندية الشارقة، دائماً ما ترفع من معنويات اللاعبين، وتحفزهم على بذل مزيد من الجهد.

وشدد غانم على أهمية المرحلة المقبلة، وتحديداً انطلاق بطولة دوري الخليج العربي، كونها المسابقة الأهم، كما دعا رئيس شركة كرة القدم، لاعبي فريقه إلى بذل المزيد من الجهد، للوصول إلى أهداف الفريق خلال الموسم الحالي، والتي من بينها تأكيد بقاء النسور في دوري الأضواء والشهرة، وتقديم العرض المنتظر من قبل الجماهير.

ولفت إلى أن: «الجهاز الفني لخورفكان، يولي كل مباريات الدوري جل اهتمامه، ولذلك، ننتظر من اللاعبين أداء متطوراً من مباراة لأخرى».

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