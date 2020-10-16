اتحاد الكرة يشكر النصر وشباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجه اتحاد الكرة بالشكر إلى مجلس إدارة نادي النصر تقديراً لجهودهم وتعاونهم في استضافة تدريبات المنتخب الأول، خلال تجمعه الأخير وتوفير كل الإمكانات من أجل إنجاح المعسكر، الذي يأتي في إطار تحضيرات «الأبيض» للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتوجه اتحاد الكرة بالشكر لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي والقائمين على استاد راشد، الذي استضاف المباراة الدولية الودية، التي جمعت منتخبنا وأوزبكستان، وتعاون مسؤولي النادي في الأمور التنظيمية للمباراة، التي شهدت تطبيق كل البنود المدرجة في بروتوكول عمليات المباريات المعتمد من الجهات المختصة بالدولة.

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