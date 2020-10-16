الوحدة 10 مواسم في صدارة التهديف

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

يشهد دوري الخليج العربي منذ انطلاقته صراعاً شرساً بين العديد من المهاجمين على نيل لقب هداف الموسم، وتسجيل اسم الهداف في سجلات تاريخ الدوري الإماراتي الذي شهد بروز العديد من النجوم، حفرت أسماءها بحروف من نور في القائمة الذهبية. وقبل 48 ساعة من انطلاق النسخة الـ45 من دوري الخليج العربي، موسم 2020-2021، بعد قرار رابطة المحترفين إلغاء الموسم الماضي، 2019-2020 بسبب جائحة كورونا، تأتي التوقعات والترشيحات حول هداف الموسم الجديد.

أما صاحب الرقم القياسي لهدافي الدوري فهو نجم الجزيرة علي مبخوت الذي سجل 33 هدفاً في موسم 2016-2017.

وانحصر لقب هداف الدوري الإماراتي عادة بين أندية القمة المنافسة على الدرع، ولكن في الوقت نفسه لم يكن شرطاً أن يكون هداف الدوري من النادي المتوج باللقب، إذ لم يحدث ذلك الأمر إلا في 12 موسماً كان فيها هداف الدوري من النادي البطل.

قرار

ووفقاً لإحصائيات هدافي دوري الخليج العربي، فإن نادي الوحدة يعد أكثر الأندية التي حصل لاعبوها على لقب هداف الدوري الإماراتي عبر تاريخه، وذلك في 10 مواسم خرج خلالها الهداف من قلعة «أصحاب السعادة»، يأتي بعده العين في المركز الثاني كأكثر الأندية التي حصل لاعبوها على لقب الهداف بـ9 مرات.

لقب

ويأتي الوصل وشباب الأهلي في المركز الثالث بعد أن خرج هداف المسابقة من قلعتي «فهود زعبيل» و«الفرسان» في 5 مواسم، ثم الشارقة في 4 مواسم، يليه أندية النصر والجزيرة والشعب في 3 مواسم، وفريقي الإمارات وبني ياس بحصول لاعبيه على لقب الهداف في موسمين، وأخيراً خروج الهداف من ناديي الخليج ودبي في موسم واحد.

واعتاد الوحدة أن يقدم هدافين من العيار الثقيل طوال الدوري، خاصة مع بداية الألفية الجديدة إلا أنه لم يحقق لقب الدوري سوى 4 مرات، وكان لقب الهداف من نادي الوحدة مع علي نواز موسم 75-76 حينما كان يلعب باسم الإمارات سابقاً قبل اندماجه مع أبوظبي، ثم توج محمد سالم الموسوي هدافاً لموسم 85-86، وابتعد لقب الهداف عن الوحدة لسنوات طويلة قبل أن يعود عبر بدر جاسم في موسمي 94-95 و 96-97.

وسيطر الوحدة على لقب هداف الدوري لأربع سنوات متتالية عبر نجميه السابقين البوري لاه الذي أحرز اللقب عامي 99 و2000 ثم محمد سالم العنزي عامي 2001 و2002، وأخيراً الهداف التاريخي للعنابي، سيباستيان تيغالي، الذي توج بلقب الهداف عامي 2016 و2019.

تتويج

وفي العين خرج لقب الهداف من قلعة «الزعيم» عن طريق 6 لاعبين هم: المغربي محيي الدين هبيطة في موسم 77-78، وأحمد عبدالله (مرتين)، موسمي 81-82، و83-84 بالتساوي مع فهد خميس نجم الوصل السابق بـ 20 هدفاً، وسيف سلطان في موسم 92-93، وخوسيه ساند موسم 2009-2010، والغاني أسامواه جيان في 3 مواسم متتالية، وأخيراً السويدي ماركوس بيرغ هداف الدوري موسم 2017-2018.

أما الوصل فقد أخرج أعظم هداف في تاريخ الدوري الإماراتي عبر النجم السابق فهد خميس الذي حصل على لقب الهداف 3 مواسم في فترة الثمانينيات، والنجم زهير بخيت في موسم 87-88، والبرازيلي أندرسون الذي نال اللقب مع الإمبراطور موسم 2006-2007، فيما برز من الشارقة الهدافين عبدالعزيز محمد (عزوز) وعلي ثاني، وأندرسون بحصوله مرتين على اللقب مع «الملك»، وحصل 5 من لاعبي شباب الأهلي على لقب الهداف عن طريق سهيل سالم الذي كان أول هداف للدوري، والمغربي محروس مصطفى ويوسف عتيق وعلي كريمي وفيصل خليل.

هداف

وخرج لقب الهداف من قلعة «العميد» في 3 مواسم عن طريق الفاضل سانتو موسم 76-77، والبرازيلي لويس كارلوس موسم 82-83، وفالدير موسم 2004-2005، ونفس العدد من نادي الشعب عبر النجم السابق عدنان الطلياني الذي توج بالهداف مرتين بالتساوي مع فهد خميس في موسم 84-85، وخليل غانم، موسم 86-87.

ونال لاعبي أندية بني ياس والإمارات لقب الهداف مرتين، عن طريق حسين يسلم في موسم 89-90، وسانغاهور في موسم 2010-2011، وألو علي هداف الدوري 79-80 باسم نادي عمان (الإمارات حالياً، والغاني كريم عبدالرزاق في موسم 80-81، فيما خرج الهداف مرة واحدة من نادي الخليج عبر خليل غانم موسم 86-87، ونادي دبي عن طريق كريستيان في موسم 2002-2003.

ويعد فهد خميس وجيان وأندرسون الأكثر حصولاً على لقب الهداف وذلك في 3 مواسم، فيما نال اللقب مرتين كل من أحمد عبدالله ومحمد سالم العنزي والبوري لاه وبدر جاسم وعدنان الطلياني وتيغالي.

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