الفجيرة والشارقة تحدي البطل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، الفجيرة - محمد فضل

يبدأ الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي، حملة دفاعه عن لقبه من استاد الفجيرة، حينما يحل ضيفاً في التاسعة من مساء اليوم على الفجيرة.



ويتطلع أصحاب الأرض، إلى البداية المثالية، بينما يرفع حامل اللقب في آخر نسخة مكتملة من دوري الخليج العربي، شعار الفوز.



ويخوض الصربي غوران مدرب الذئاب، مباراة اليوم، بصفوف مكتملة، بعد تعافي المهاجم علي عيد، كما أن الفجيرة يتطلع إلى فك عقدة الشارقة، الذي ظل على الدوام يحقق الانتصار على مضيفه.



ويتمتع الشارقة بالجاهزية البدنية، كونه خاض الشهر الماضي مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، فيما غاب عن المشاركة في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، بصفته بطل الدوري، ولكنه خاض تجربة في نفس التوقيت أمام العروبة، اطمأن فيها المدير الفني، عبد العزيز العنبري، على جاهزية اللاعبين.



اطمئنان



وأبدى الصربي غوران مدرب الفجيرة، اطمئنانه لجاهزية لاعبي فريقه، مشيراً إلى أنه استقر على التشكيلة، محذراً لاعبي فريقه من خطورة الفريق الضيف، الذي يضم أفضل المحترفين الأجانب، على رأسهم البرازيلي إيغور وسواريز وشوكروف، مشيراً إلى أنهم درسوا الشارقة جيداً، وذلك من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا قبل أيام، ويعرفون طريقة لعبهم، قائلاً: سأقوم بوضع الخطة المناسبة، التي تمكنني من إيقاف خطورة أبرز لاعبي الفريق الزائر.



تطلّع



وعبر المدير الفني للشارقة، عبد العزيز العنبري، عن تطلعه لموسم جيد وبداية مثالية، للمحافظة على ما وصل إليه الفريق من مكانة، بالوجود ضمن فرق المقدمة، والمنافسة بقوة على جميع الألقاب، وقال إن منافسه فريق الفجيرة قدم مستوى جيداً في ظهوره الأول في كأس الخليج العربي أمام عجمان، وكجهاز فني، يطالب لاعبيه باحترام المنافس، والالتزام بالواجبات، والحضور الذهني طوال مجريات المباراة، للوصول نحو الهدف، بتحقيق الفوز وحصد النقاط كاملة.



شاهين: ندرك حجم التحدي



قال قائد الشارقة شاهين عبدالرحمن إنهم يدركون التحدي، الذي ينتظرهم كونهم أبطالاً للدوري، ويتطلعون لبداية قوية لمواصلة المشوار، مشيراً إلى أن العناصر الجديدة زادت من حِدة المنافسة. (الشارقة - البيان الرياضي)



بالعربي: مسؤولياتي تضاعفت



عبر التونسي فراس بالعربي صانع ألعاب الفجيرة عن سعادته باللعب في دوري الخليج العربي وبارتداء قمصان الذئاب، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده، وتابع: «تعاقدي مع الفجيرة سيزيد من مسؤولياتي وعازم على تقديم الأفضل لإرضاء التطلعات. الفجيرة - البيان الرياضي

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