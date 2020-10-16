سانتو: نواجه فريقاً مكتملاً ومتجانساً

المصدر: حتا - البيان الرياضي

أعرب اللاعب عيسى أحمد «سانتو» عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد غياب طويل، وقال إنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه أخيراً في مباراة بني ياس رغم وجود بعض الأخطاء البسيطة التي يجب التعلم منها دائماً في عالم كرة القدم، مشيراً إلى أن مباراة الوحدة تحمل أهمية بالغة ضد فريق متكامل ومتجانس باعتبارهم استأنفوا الإعداد مبكراً بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا.

واختتم «سانتو» قائلاً: إن المواجهة أمام «أصحاب السعادة» على أرضية استاد آل نهيان، ستكشف مدى جاهزية فريق حتا، وسنحاول المضي قدماً على نهج المدرب نحو حصـد أكبر عدد من النقاط في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز