كرونو لا يفضل الترشيحات للقب الدوري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قلل المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، مدرب النصر، من أهمية الترشيحات التي وضعت «العميد» في مقدمة الأندية المرشحة للفوز بلقب الدوري، وقال: «لا أفضّل مثل هذه الترشيحات التي تصدر عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت مع اللاعبين وطلبت منهم تجنب التصريح بمثل هذه العبارات الكبيرة، وأنه يتوجب علينا العمل بجدية وأن نتحدث على أرضية الملعب».

وأكد الكرواتي جهوزية فريقه للموسم الكروي الجديد ولمواجهة الجزيرة لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي غداً، مشيراً إلى أنها ستكون اختباراً مهماً وصعباً باعتبارها أول مباراة رسمية منذ 7 أشهر، وقال: «ندرك أننا أمام اختبار صعب وسنواجه فريقاً يعد أحد أندية القمة في دوري الخليج العربي».

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