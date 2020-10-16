مباراتان في تمهيدي الكأس الغالية اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق اليوم الجولة الثانية من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية، ويسعى الذيد لتعويض هزيمته أمام دبا الفجيرة في الجولة الافتتاحية عندما يلتقي بمصفوت الفائز على مسافي في ذات الجولة بنتيجة 2 /‏‏ 1 وهى النتيجة التي وضعته في صدارة فرق المجموعة بجانب دبا الفجيرة الفائز على الذيد. ويبحث مسافي والعروبة عن الفوز الأول عندما يلتقيان بملعب مسافي الخاسر أمام مصفوت، فيما يخوض العروبة مباراته الرسمية الأولى. وتُستكمل الجولة الثانية غداً بثلاث مباريات في المجموعة الأولى، ويلتقي البطائح مع الحمرية بملعب البطائح، والتعاون مع العربي بملعب التعاون، ويستضيف دبا الحصن فريق الإمارات.

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