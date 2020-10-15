بيدرو: عودة لاعبي المنتخب ستمنحنا خيارات أفضل أمام خورفكان

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتقد المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني للعين، أن فريقه سيظهر بصورة أفضل في مباراته أمام خورفكان يوم السبت لحساب الجولة الأولى من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن استعاد جهود لاعبي المنتخب الأول، وقال إن تواجد هؤلاء اللاعبين قبل المباراة سيمنحهم الفرصة للعمل معا من أجل لبلوغ درجة الجهوزية المطلوبة كما سيتيح لهم قدر من الخيارات لاختيار التوليفة المناسبة للمواجهة المرتقبة.

وأوضح بيدرو، أن خورفكان فريق متميز ومنظم ويجيد التعامل مع الضربات الثابتة كما شاهده الجميع في المباراة الماضية بكأس الخليج العربي، وهو ما يعنى ان بداية الدوري ستكون قوية، وهذا يتطلب من لاعبي فريقنا مضاعفة الجهود لتقديم أفضل أداء خلال اللقاء، تطلعا للفوز بالنتيجة والحصول على النقاط الثلاث.

ويرغب العين في تعويض خسارته السابقة ( 2-4) من نفس الفريق الأسبوع الماضي في ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، والظهور بأفضل صورة في استهلالية المشوار بدوري الخليج العربي، وهو ما يفسر اهتمامه بتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في التدريبات الأخيرة، حيث أخضعهم لاختبارات متنوعة في التكتيك وأسلوب اللعب، وتعتبر عودة عناصر الفريق بالمنتخب الأول بمثابة دعم قوى لصفوف الفريق.

وقال مدرب العين: بعض اللاعبين تعرضوا للإصابة وبعضهم الآخر لم يبلغ درجة الجهوزية الكاملة، وعلينا ان ننتظر حتى الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة لنقرر بشأن اللاعبين الذين سيتواجدون في القائمة الرئيسة للمواجهة.

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