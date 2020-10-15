كايزر: ندشن الدوري بنفس مجموعة الموسم الماضي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أكد الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة، بأن فريقه سيدشن دوري الخليج العربي، أمام النصر بعد غداً، بنفس أسماء ومجموعة الموسم الماضي.

ولافتاً إلى قناعته بالتشكيلة الحالية، ولديه الثقة الكاملة في تقديم موسم مميز، وفي السياق نفسه ألمح إلى التعاقدات القوية التي أبرمتها الفرق المنافسة على مستوى المحترفين الأجانب والمواطنين، مما يمنحهم الأفضلية، "يذكر ان الجزيرة ابرم صفقة واحدة فقط، خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مؤخرا مع المهاجم النيجيري إيمواه ايزيكيل، ويخضع اللاعب حاليا للحجر الصحي".

وعن الحالة البدنية للفريق أكد كايزر إصابة علي خصيف مع المنتخب الوطني، كما تعافى علي مبخوت وعبدالله رمضان من الإصابة وشاركا في التدريبات الجماعية، لكن مشاركتهما امام النصر لم تتأكد بعد، حيث يخضعان للمراقبة الطبية.

ويرى كايزر صعوبة مواجهة النصر نظراً لتواجد مجموعة من اللاعبين المواطنين في الفريقين، ومشيراً إلى امكانية الفوز والعودة بالنقاط الثلاث من معقل "العميد"، وأن ثقته قوية في لاعبيه لتحقيق فوز مهم مع بداية الدوري، وفي حال تحقيقه سيكون دافعاً معنوياً للمستقبل، وترجمة للتحضيرات وما حصل عليه الفريق من جرعات تدريبة في الثلاثة اشهر الماضية.

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