الكسندر يتسلم التصريح الآسيوي ويقود الظفرة أمام عجمان

المصدر: ابوظبي: احمد عيسى

تسلم الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة تصريح العمل في دوري الخليج العربي من الإتحاد الآسيوي لتتاكد قيادته لفريقه في مباراته امام عجمان غدا الجمعة لحساب الجولة الأولى من دوري المحترفين.

وكانت شركة كرة القدم اتفقت مع المدرب السوري قويض على إدارة المباراة من الملعب بالتنسيق مع المدرب الصربي بعد تأخر وصول التصريح الذي استلمه النادي مساء الخميس.

واشرف الكسندر على تدريب الفريق المسائي اليوم والذي وضع من خلالة خطة وطريقة اللعب التي سيعتمد عليها في لقاء الغد.

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