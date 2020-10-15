داسيلفا: كلباء يمتلك الرغبة والحماس لحصد النقاط

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الاورغياني خورخي داسيلفا مدرب أتحاد كلباء بان تحضيرات فريقه لمواجهة شباب الأهلي يوم السبت المقبل سارت بصورة إيجابية وبحضور كافة لاعبي النمور في أعقاب تعافي البرازيلي واندرسون وعودة المدافع سلطان الزعابي من الإيقاف

وأضاف بان نمور كلباء في اتم الاستعداد والجاهزية ومتحمسين لتخطي عقبة شباب الأهلي.

وقال داسيلفا خلال المؤتمر التقديمي : "لمست رغبة كبيرة وجدية من قبل لاعبي كلباء بتقديم مباراة جيدة تكون امتداداً لنتيجة اللقاء السابق أمام الجزيرة في ذهاب كأس الخليج العربي بعد أن نجحنا في تحقيق الفوز عليهم ".

وأكد المدرب اختلاف مواجهات الدوري عن الكأس مشيراً إلى أن الفريق المنافس الذي يزور كلباء يعتبر من الأندية الصعبة والمرشحة لنيل اللقب فضلاً عن عودته مؤخراً بعد المشاركة في دوري أبطال آسيا وتأهله لثمن النهائي منوهاً إلى أن شباب الأهلي يبدو جاهزاً للدوري ونحن في كلباء أيضا في قمة الجاهزية.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم اعتماده على اللاعب محمد الشحي كثيراً أشار إلى أن الشحي لاعب جيد ولكن عندما انضم الينا خلال التدريبات لم يكن في كامل جاهزيته البدنية والتحق بنا لاعب اكثر جاهزية في ذات الخانة التي يؤديها الشحي مشيراً إلى أن الأخير تم اقحامه أمام الجزيرة في الشوط الثاني ولابد من التنويه هنا بأن إختيار الشحي وغيره من اللاعبين في التشكيلة راجع لنظرة المدرب الفنية .

ونفى داسيلفا أن يكون لديه أي معلومات بشأن بند الإعارة الموقع بين إدارة شباب الأهلي وكلباء وذلك فيما يتعلق بمشاركة اللاعبين احمد جشك وديفيد مارياني لاعبا شباب الأهلي خلال المواجهات المباشرة التي تجمع الفريقين لكن اعود وأقول بانهما في اتم الجاهزية لخوض المباراة .

جونيور

اكد محترف كلباء التشيلي جونيور فرنانديز أنه وبقية زملائه اللاعبين متحمسون لخوض مباراة السبت الدورية امام شباب الأهلي الفريق الأكثر اعداداً وقال اسعى لتقديم افضل ما لدي مع النمور و بالعزيمة والإصرار سنحقق ما تنتظره جماهير النمور

ورفض اللاعب تقديم أي وعود لجماهير كلباء فيما يتعلق بهز شباك مرمى شباب الأهلي .

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