رحيل اللاعب سلطان سيف اثر حادث أليم

المصدر: كلباء- محمد فضل

فجعت الأوساط الرياضية اليوم بوفاة "اللاعب سلطان سيف " 27 عاماً " نجل سيف سلطان المحرزي لاعب العين وهداف العرب السابق ،. وبدأ سلطان مسيرته الكروية في أكاديمية نادي الوحدة، والذي وصل معه للفريق الأول، ثم انتقل معاراً إلى بني ياس، كما لعب لكلباء أيضاً على سبيل الإعارة، وصعد معه إلى دوري الخليج العربي.

وتوج خلال الموسم الماضي هدافاً لدوري الدرجة الثانية بعد أن قاد فريقه الفلاح إلى احتلال المركز الثاني ضمن ترتيب الدوري في نسخته الأولى وقاده للتأهل ألي دوري الدرجة الأولى برفقة كاتروا لكن عدم اكتمال الشروط حال دون صعود أي فريق من دوري الدرجة الثانية للأولى هذا الموسم .

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