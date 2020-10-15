زاراغوسا: عودة الدوليين إلى شباب الأهلي "صداع إيجابي"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر الاسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، أن عودة اللاعبين الدوليين إلى الفريق، يتسبب له بالصداع كمدرب، لأنه مطالب باختيار تشكيلة تضم 11 لاعباً من بين 30 لاعب على مستوى عالي ومتميز، واستدرك مؤكداً انه سعيد بمثل هذا الصداع قبل لقاء اتحاد كلباء بعد غدً السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن سعداء بخوض أول مباراة لنا في دوري الخليج العربي بالموسم الجديد، ونحن جاهزون لهذا التحدي المهم، والأمور على ما يرام، وكل اللاعبين قادرين على خوض اللقاء، وندرك أنه تنتظرنا مباراة صعبة، لأننا نلعب خارج ملعبنا، واتحاد كلباء من الفرق المعروفة باللعب بشكل جيد على أرضه".

وأضاف: "قبل مشاركتنا في دوري أبطال آسيا مؤخراً، واجهنا اتحاد كلباء ودياً، واعتقد أن الفريقين يعرفان بعضهما جيداً، ولكني أرى أن شباب الأهلي لديه لاعبين وتغييرات جديدة بعد البطولة الآسيوية، والمباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وواثق على قدرة الفريق على تحقيق نتيجة طيبة".

وعن مدى شعوره بالقلق بعد تعادل شباب الأهلي والظفرة 1-1 في افتتاحية كأس الخليج العربي، بعد مباراة شهدت إضاعة "فرسان دبي" للكثير من الفرص السهلة للتسجيل، قال زاراغوسا: "لا أشعر بالقلق من إضاعة الفرص في المباراة الماضية، وكنت سأشعر بالكثير من القلق إذا لم نتمكن من صناعة الفرص، كما أن التعادل ليس مقلقا بالنسبة لنا، كونها المواجهة الأولى، وما تزال هناك مباراة إياب، وواثق من العبور إلى الدور الثاني".

وعن طموح شباب الأهلي في الدوري، قال: "هدفنا الدائم السعي للفوز بدرع الدوري، ولكننا سنتعامل مع كل مباراة على حدا، والفريق تصدر الموسم السابق وحتى توقف وإلغاء البطولة، ورغم أنه لم يتوج باللقب، ولكننا نعتبره بمثابة بطل، وبالتأكيد عندما يلعب شباب الأهلي، فتكون الرغبة بالتتويج بالبطولة، وهو ما ننتظره في مايو المقبل"

وعن غيابات شباب الأهلي، قال: "لدينا لاعبان يتعافيان من الإصابة، وهما ماجد حسن وأحمد خليل، وباستثناء ذلك، الكل جاهز للمباراة، وأنا سعيد بعودة اللاعبين الدوليين، وهذا أمر جيد لأي مدرب، وإضافة مهمة للفريق، وشباب الأهلي يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في الدولة، وجاهزية الجميع يسبب لي الكثير من الصداع، لأن لدي 30 لاعب جيد، وعلي اختيار 11 لاعب، وهذا شيء إيجابي، ونحن نخوض الدوري بدون أي ضغوط، ونرغب فقط في اللعب والفوز".

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