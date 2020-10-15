كرونو: النصر يدخل الموسم بأهداف كبيرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر جهوزية فريقه للموسم الكروي الجديد ولمواجهة الجزيرة لحساب الجولة الأولى لدوري الخليج العربي بعد غد، مشيرا إلى أنها ستكون اختبارا مهما وصعبا باعتبارها أول مباراة رسمية منذ 7 أشهر، وقال: ندرك أننا أمام اختبار صعب وسنواجه فريقا يعد أحد أندية القمة في دوري الخليج العربي ويملك العديد من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم تغيير نتيجة المباراة.

وأضاف: فترة الإعداد كانت طويلة وأجرينا خلالها جملة من التجارب الودية، وحرصنا على تطوير الأداء الفردي والجماعي للفريق وندخل الموسم أهداف كبيرة.

وأعرب كرونو عن رضاه عن فترة الإعداد، موضحا في الوقت نفسه أنها طالت أكثر من اللازم بعد تأجيل انطلاقة الدوري من 12 سبتمبر الماضي إلى منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أنها كانت صعبة جدا بالنسبة للمدربين واللاعبين وأنه حاول استثمارها بالشكل المطلوب.

وقلل المدرب الكرواتي من أهمية الترشيحات التي وضعت النصر في مقدمة الأندية المرشحة للفوز بلقب الدوري وقال: لا افضّل مثل هذه الترشيحات التي تصدر عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن لا احد شاهد تحضيراتنا، لقد تحدثت من اللاعبين وطلبت منهم تجنب التصريح بمثل هذه العبارات الكبيرة، وأنه يتوجب علينا العمل بجدية وأن نتحدث على أرضية الملعب.

وبخصوص تألق الفريق في التجارب الودية وعدم تلقيه أي خسارة طيلة فترة التحضيرات، صرح كرونو أنه يتطلع دائما لتحقيق الفوز في كل مباراة سواء كانت ودية أو رسمية وأنه يحرص دائما على غرس هذه العقلية في لاعبيه.

وألمح مدرب النصر إلى عدم استعداده للدفع باللاعب الإسرائيلي ضياء سبع ضمن التشكيلة التي ستواجه الجزيرة بعد عودته اليوم من مشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية، مؤكدا أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة طريقة لعب الفريق وأسلوبه ومعربا عن تفاؤله بأن يكون ضياء سبع إحدى الأوراق المهمة التي سيعول عليها العميد خلال الموسم.

وكشف كرونو عن غياب جاسم يعقوب عن تشكيلة النصر لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب إصابة تعرض لها خلال تواجده مع معسكر المنتخب الوطني.

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