زاناردي : خورفكان يرغب في تكرار فوزه على العين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان بان لاعبي فريقه سيخوضون لقاء العين بنفس الحماس والإصرار والرغبة التي كانوا عليها في المباراة الأولى .

وقال خلال المؤتمر الصحفي التقديمي : نتطلع إلى تكرار الفوز على العين لكن المهمة هذه المرة لن تكون سهلة أمام فريق في قامة العين، وأشار إلى انه عكف على معالجة اخطأ المباراة السابقة .

وتابع: الجميع هنا متحمس ويسعى إلى تقديم أفضل ما لديه واعتقد أن فريقي جاهز " معرباً عن أمله في العودة بنتيجة إيجابية وجيدة تكون خير بداية للفريق في الدوري، لانه مهم جداً أن نبدأ الدوري بتحقيق انتصار يحفز اللاعبين ويرفع من معنوياتهم ، مؤكداً جاهزية النسور للمباراة .

وقال ندرك أهمية المواجهة كونها أول مباراة للفريق في الدوري وبالتأكيد سنكون بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابيه والظهور بمظهر جيد لكنها لن تكون مهمة سهلة فعندما تلعب .

وأضاف زاناردي قائلاً : فوزنا في مباراة الكأس سيصعب مهمتنا أكثر وينبغي علينا أن نكون أكثر تفطنا واكثر حذرا ولا بد أن نكون مركزين من البداية وحتى النهاية.

وعن عودة لاعبي العين الدوليين والعناصر التي لم تشارك في المباراة الأولى قال يبقى العين فريق كبير بأي مجموعة وأي عناصر ولكن ينبغي علينا أن نركز على فريقنا أكثر وليس على المنافس.

ومن جهته قال البرازيلي برونو لا ماس لاعب وسط خورفكان أن الاستعدادات لمباراة العين جرت في أجواء جيدة مشيرا إلى أن الفوز على الزعيم في الكأس منح الفريق ثقة كبيرة ولكنا تناسينا نتيجة المباراة الأولى

واعددنا انفسنا لمباراة أكثر صعوبة لأن المنافسة مختلفة ولا شك أن انتصارنا على العين في مباراة الكأس سيجعل المنافس أكثر رغبة في الفوز غير أن فريقي لديه رغبة وإصرار على تحقيق نتيجة جيدة واختتم لاماس حديثه مشيراً إلى انهم سيقوموا بتطبيق خطة المدرب.

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