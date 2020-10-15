شراكة بين الشارقة ومستشفى الجامعة

المصدر: (الشارقة- ياسر قاسم )

اعتبر علي عبيد آل علي المدير التنفيذي وعضو مجلس الأمناء لمستشفى الجامعة بالشارقة، اتفاقية الرعاية مع نادي الشارقة، شراكة طبية في وقتها المناسب، وخطوة جدية لاستمرار الرعاية لما بعد الفترة المحددة، جاء ذلك بعد التوقيع على عقد رعاية النادي مع المستشفى، ليصبح الراعي الطبي موسم 2020- 2021 لجميع منتسبي النادي، وحضر توقيع العقد في مقر مستشفى الجامعة علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبدالله علي المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة وإبراهيم الجروان، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري لنادي الشارقة، والدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة.

وأعرب إبراهيم الجروان، عن ثقته بتحقيق العديد من الإنجازات في ملف الرعاية، مؤكداً حرص إدارته لتوفير مزيد من الشراكات المتميزة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لفرق النادي، ساعدتهم في استقطاب العديد من الرعاة.

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