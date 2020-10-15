لاحج صالح يعود إلى «بيته» حتا

المصدر: (دبي- علي الظاهري )

عاد اللاعب لاحج صالح الى ناديه حتا بعد فسخ عقده بالتراضي مع فريق شباب الاهلي، ووقع لاحج على عقده الجديد مع «الاعصار» مساء امس.

وحسم اللاعب الجدل حول وجهته بعد عودته لحتا الذي لعب في صفوفه لمدة 5 سنوات قبل ان ينتقل لشباب الاهلي في مارس الماضي، في تجربة لم تستمر لأكثر من 6 اشهر اجرى خلالها عملية جراحية في اليد.

وتوجه لاحج صالح «30 عاماً» بالشكر إلى نادي شباب الأهلي على الفترة القصيرة، التي قضاها في قلعة «فرسان دبي»، والتعامل بصورة احترافية معه، مشيراً إلى أنه فضل الرحيل برغبة منه، لمواصلة العطاء في الملاعب والبحث عن فرصة أخرى مع ناد جديد.

وأضاف لاحج لـ«البيان الرياضي» إنه لا يفكر بالمادة إطلاقاً مما يترجمه الرحيل المبكر عن شباب الأهلي، حيث كان بإمكانه البقاء مع «فرسان دبي» وتقاضي راتبه الشهري، إلا أن مواصلة اللعب والمشاركة في المستطيل الأخضر هو شغفه الأول والأخير.

كما أن العقد المالي الذي كان سيوقعه مع العين يعتبر أقل من العقد المبرم مع شباب الأهلي، وتعرقل انتقاله إلى قلعة «الزعيم» بسبب الاختلاف في بعض البنود. وعن حالته الصحية بعد إجراء العملية قبل نحو شهرين، قال لاحج إنه تماثل للشفاء التام ولا تشكل الإصابة عائقاً له في الملاعب كونها في اليد وليست في القدم.

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