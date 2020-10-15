3 من 8 صفقات تقتحم تشكيلة السماوي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح 3 عناصر من 8 لاعبين تعاقد معهم بني ياس في فترة التعاقدات الصيفية الأخيرة، دعماً لصفوف الفريق، في اقتحام التشكيلة الأساسية لـ «السماوي»، عبر أول مباراة بالموسم خاضها الفريق قبل عدة أيام أمام حتا، في منافسة كأس الخليج العربي.

والتي خرج فيها بني ياس بفوز ثمين من معقل «الإعصار» بهدفين دون رد. وشهدت تشكيلة السماوي مشاركة الثلاثي الأجنبي، الذي انضم إلى الكشوفات حديثاً، الفاريز سواريز ونيكولاس خمينيز وجواو بيدرو، والذين وضح تركيز المدرب الروماني دانيال ايسايلا عليهم في التشكيلة لصناعة الفوز، مع جلوس الوافدين سلطان حسين القادم من الصقور، وماجد الجنيبي القادم من الوحدة، على مقاعد الاحتياط، وغياب تام للثلاثي أحمد الحوسني حارس المرمى، ومحمد حمدان الزعابي وحسين عباس عن القائمة.

ثقة

ونجح الثلاثي الأجنبي، الذي في ما يبدو انتزع ثقة المدرب الروماني مبكراً، في تقديم مستويات ممتازة، ولعبوا دوراً مؤثراً في خروج السماوي بالفوز الذي وضع الفريق على أعتاب التأهل قبل جولة الإياب، وترك الثلاثي بصمته بشكل واضح في أداء السماوي.

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أشرك مدرب بني ياس، رباعي خط الدفاع، ساشا أفيكو وخالد العطاس، وجواو فيكتو، وخميس الحمادي، مع مشاركة متوقعة ليحافظ على توليفة الدفاع، ويكتفي بالتعديلات الهجومية فقط.

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