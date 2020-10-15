دوري الخليج العربي.. الانطلاقة غداً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعود عجلة دوري الخليج العربي إلى الدوران غداً من جديد، بعد توقف دام 7 أشهر كاملة، بقرار اتحاد الكرة في 15 مارس الماضي، تعليق النشاط الكروي، في ختام الجولة 19 من دوري الخليج العربي، النسخة الماضية، على أثر جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، حرصاً على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأندية.

وتقام غداً الجمعة 4 مباريات، إذ يواجه الوحدة منافسه حتا، ويلتقي الظفرة مع عجمان، والفجيرة مع الشارقة، والوصل مع بني ياس، وتختتم المباريات بعد غد السبت، بـ3 مواجهات، إذ يحل شباب الأهلي ضيفاً على اتحاد كلباء، ويلتقي العين مع خورفكان، بينما يواجه النصر الجزيرة في قمة الجولة.

ومع اقتراب صافرة البداية، تنافس عشاق الساحرة المستديرة على منصات التواصل الاجتماعي، في ترشيح الفرق المؤهلة للفوز بلقب الدوري، حيث ضمت القائمة الفرق التقليدية المتعودة على الصراع على اللقب، مثل شباب الأهلي والعين والشارقة بطل النسخة الأخيرة، إلى جانب النصر، الذي دخل دائرة الترشيحات بقوة، بعد الصفقات المدوية، التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي.

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