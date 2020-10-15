الرستماني راعياً رئيسياً لشباب الأهلي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وقع نادي شباب الأهلي ومجموعة عبد الواحد الرستماني اتفاقية شراكة، أصبحت بموجبها المجموعة هي الراعي الرئيسي للنادي للموسم الرياضي الحالي 2021-٢٠٢٠، وجرت مراسم التوقيع بحضور خليفة سعيد سليمان واللواء محمد أحمد المري وهشام عبد الله القاسم أعضاء مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، إضافة إلى خالد عبد الواحد الرستماني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني.

وقال خليفة سليمان: «إنه لمن دواعي سرورنا في نادي شباب الأهلي أن نوقع هذه الاتفاقية مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، وهي واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة في مجالها، آملين أن تكلل هذه الشراكة بالنجاح وتحقق أهدافها السامية وتعود بالنفع على الجانبين، وتسهم في تمكين النادي من تحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات، بما يعزز المكانة الرياضية لدولة الإمارات».من جانبه، قال خالد الرستماني:

«يسعدنا أن نكون الراعي الرئيسي لنادي شباب الأهلي الذي نشترك معه في العديد من القيم، ومن أبرزها مواكبتنا للنهضة المعاصرة التي شهدتها الإمارة، فضلاً عن كونه من أعرق مؤسساتها الرياضية، لذا فإننا نتطلع من خلال هذه الرعاية إلى التعبير عن تقديرنا لجهود القائمين عليه، لتقديمهم أفضل الخدمات للمجتمع، وليكون ذلك حافزاً لهم على تسجيل المزيد من الإنجازات باسم دبي للارتقاء بمكانتها في عالم الرياضة».

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