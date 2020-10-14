ريجيكامب: مباراة الوصل وبني ياس مفتوحة وقوية وصعبة

المصدر: دبي- علي شدهان

توقع الروماني ريجيكامب مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، أن تكون مباراة فريقه بعد غد الجمعة امام ضيفه بني ياس ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مفتوحة وقوية وصعبة على الفريقين، مشددا أن على الوصل جاهز للمباراة، وسيلعب بصفوف مكتملة، مشيدا بأداء فريقه امام الوحدة الجمعة الماضي في مباراة ذهاب كأس الخليج العربي، والتي انتهت لمصلحة الإمبراطور بهدفين لهدف.

بداية ايجابية

وتمنى أن يواصل الوصل تقديم ذات الصورة في مباراة بني ياس، وتسجيل بداية إيجابية في الدوري، مشيرا إلى أن بني ياس منافس قوي، ويضم محترفين أكفاء ولاعبين محليين يلعبون مع بعض منذ أكثر من موسمين، وهو أيضا حقق فوزا على حتا في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي.

أجواء الوصل

وكشف ريجيكامب النقاب عن أنه على معرفة جيدة بمواطنه ايسايلا مدرب بني ياس، لافتا إلى أن كل مدرب يعمل على تحقيق النتيجة الإيجابية مع فريقه، منوها إلى أن الفريق بكامل لاعبيه يمثلون الأسلحة الفاعلة للمدرب لتحقيق الهدف المنشود من المباراة، مثنيا على أداء كل لاعبيه، وبالأجواء الإيجابية التي يعيشها فريق الوصل.

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