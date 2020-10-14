جوران: درّسنا الشارقة جيداً وحان وقت الجد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد الصربي جوران مدرب الفجيرة جاهزية لاعبي الذئاب لموقعة الجمعة المقبلة أمام الشارقة في افتتاحية دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن إعداد فريقه لمسابقة الدوري استمر لنحو 3 أشهر وحان وقت الجد .

وذكر جوران خلال المؤتمر التقديمي للمباراة : "أن افتتاحية الدوري تجمعهم بفريق كبير ويمتلك لاعبين أجانب ومواطنين يتمتعون بمستوى عال لكننا عازمون على الإبقاء على النقاط الثلاثة بملعب الفجيرة، واعتقد أن كافة لاعبي الذئاب يتوقون للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية والتي لم اكشف عنها الآن وأمامنا تدريبين قبل مواجهة الجمعة وسنقرر حينها من يبدأ المباراة ومن يكون في دكة البدلاء .

وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية مشاركة اللاعب علي عيد الذي غاب أمام عجمان في ذهاب الكأس بسبب الإصابة أجاب جوران: "بأن عيد يبدو جاهزاً تماماً لخوض المباراة وسيكون أحد خياراته في التوليفة " .

ونوه مدرب الفجيرة إلى أنهم درسوا الشارقة جيداً وذلك من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا قبل أيام والتي ابلى فيها الفريق بلاءاً حسناً ويعلم لاعبي الفجيرة طريقة لعبهم وسأقوم بوضع الخطة المناسبة التي تمكنني من إيقاف خطورة أبرز لاعبي الفريق الزائر .

وابدى جوران اطمئنانه بتحقيق لاعبو الذئاب لنتيجة جيدة تدعم البداية المثالية للفريق قبل أسبوع بعد الفوز على عجمان بهدف واقترابنا اكثر من خطف بطاقة التأهل للدور الثاني في الكأس .

بدوره عبر التونسي فراس بالعربي صانع ألعاب الفجيرة عن سعادته باللعب في دوري الخليج العربي وبارتداء قمصان الذئاب مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل فريقه وتابع تعاقدي مع الفجيرة سيزيد من مسؤولياتي وأنه عازم على تقديم الأفضل للفجيرة وارضاء تطلعات جماهير الذئاب .

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