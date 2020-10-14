العنبري: الدفاع عن اللقب هدف أساسي للشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق الشارقة عبد العزيز العنبري، أن الهدف الأساسي لفريقه هذا الموسم هو الدفاع عن لقب دوري الخليج العربي، والتعامل مع جميع المباريات بنوع من التحدي، ابتداءً من مواجهة الفجيرة يوم الجمعة، وأشار العنبري خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن دخول الشارقة للمسابقة كحامل لقب، يفرض عليه مزيداً من التركيز للفوز باللقب.

وأوضح العنبري أن الفجيرة منافسه في الجولة الأولى، يعتبر من الفرق الجيدة من خلال مشاهدته له الأسبوع الماضي في كأس الخليج العربي الذي أتاح له ولمساعديه الفرصة للتعرف أكثر على منافسه.

وتحدث العنبري عن الإضافات الجديدة في فريقه، وعلى رأسهم المحترف البرازيلي ويلتون سواريز، مشيراً إلى أن ويلتون من اللاعبين الذين وضعوا بصمتهم في الفريق قبل انتقاله للوصل الموسم الماضي، وتواجده هذا الموسم يزيد من قوة الفريق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز