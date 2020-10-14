جواو: أجواء الوصل ساعدتني على التألق

المصدر: دبي- علي شدهان

أشاد البرازيلي جواو فيغريدو محترف فريق الوصل الأول لكرة القدم، بالأجواء الإيجابية التي لمسها مع فريقه الجديد، لافتا الى أن تلك الأجواء ساعدته على التألق اللافت والتأقلم السريع مع الفهود، وتقديمه أداء فنيا مميزا في أول مباراة سمية له بقميص الوصل أمام الوحدة في ذهاب بطولة كأس الخليج العربي، ونجاحه بتسجيل هدف الفوز للإمبراطور في تلك المباراة بفضل تعاون الجميع معه.

صورة مماثلة

ولفت إلى أن الوصل استعد جيدا لمباراته المرتقبة بعد غد الجمعة أمام ضيفه بني ياس في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، متمنيا أن يُوفق فريقه في تحقيق الفوز في المباراة، والظهور بصورة مماثلة لتلك التي ظهر عليها في مباراة الوحدة الجمعة الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز