دانيلا ايسايلا: بني ياس عازم على هزيمة الوصل

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد الروماني دانيال ايسايلا مدرب بني ياس أن فريقه عازم على بداية جيدة في الدوري بتحقيق الفوز على الوصل يوم الجمعة وكسب النقاط الثلاث في أول المشوار، ذاكرا أن مهمته ستكون صعبة لان المواجهة، حسب قوله، أمام واحد من افضل الفرق واقواها، مؤكدا ان الوصل بجانب جودة لاعبيه يقوده مدرب مميز وأنه يعرف جيدا وسبق له أن واجهه في رومانيا.

وأشار مدرب السماوي إلى أنه يسعى دائما خلف الفوز، ويعمل بشكل مستمر على زرع فلسفة وثقافة الفوز في نفوس اللاعبين، وأضاف: كل المباريات التي نخوضها يكون هدفنا الفوز ، اذا وثق اللاعبون بمقدراتهم فانهم سيحققون الهدف المطلوب في كل مواجهة.

وأكد دانيال انه يواجه مشكلة تعرض 4 من لاعبي الفريق للإصابة في التدريبات خلال الأيام الماضية نتيجة المجهود البدني الكبير الذي بذلوه، ذاكراً أن جواو بيدرو، جواو فيكتور، سلطان الشامسي، محمد الحمادي يعاونون من إصابات مختلفة وأنه سيرى قبل اللقاء إمكانية مشاركتهم.

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