الحزامي يحضُ لاعبي كلباء على تحقيق الطموحات

المصدر: كلباء – محمد فضل

قام عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بزيارة لنادي اتحاد كلباء ، وشهد الحزامي جانباً من تدريبات الفريق الأول المتأهب لمباراة شباب الأهلي يوم السبت المقبل في افتتاحية مباريات دوري الخليج العربي .

وكان في استقباله علي حسين كانو اللوغاني رئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري

وتحدث رئيس مجلس الشارقة للاعبي كلباء بحضور الجهاز الفني والإداري حيث طالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل للوصول إلى الأهداف المرسومة من قبل إدارة الشركة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية و طموح أهالي مدينه كلباء .

وأكد الحزامي بان دعم حكومة ومجلس الشارقة لن يتوقف لكافة أندية الامارة وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوءة حتى تكون جميع فرق الشارقة دائماً في قمة الترتيب في مختلف المسابقات والألعاب.

من جانبه قدم علي حسين كانو الشكر لهلال الحزامي ولأعضاء مجلس الشارقة الرياضي مشيراً الى ان مثل هذه الزيارات سترفع بالتأكيد من معنويات اللاعبين المتأهبين لخوض مباريات دوري المحترفين .

وأكد كانو جاهزية النمور عدة وعتادا لمباراة شباب الأهلي معرباً عن امله في مواصلة مشوار الانتصارات الذي بدأه النمور قبل أسبوع بعد الفوز على الجزيرة في افتتاحية ذهاب كأس الخليج العربي بنتيجة 2/1 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز