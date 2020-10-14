رازوفيتش: لا أتوقع هدايا مجانية من حتا

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة جاهزية فريقه لخوض مواجهة حتا، بعد غد الجمعة، على أرضية استاد آل نهيان، في بداية مشوار العنابي في دوري الخليج العربي، مشدداً على أهمية اللقاء كونها أول مباراة في البطولة، وأن فريقه يسعى للفوز وحصد نقاطها الثلاث.

وقال: «لا أتوقع أية أخطاء أو هدايا مجانية من المنافس، خصوصاً أن حتا فريق جيد، ويجب عدم منحه المساحات الكافية للتحرك، لأنها مصدر خطورته، أعتقد أنه سيكون منافساً قوياً وعنيداً».

وأضاف: «الخسارة أمام الوصل في كأس الخليج العربي لم تؤثر على الفريق معنوياً، وحللنا الأداء ونقاط الضعف والأخطاء التي حدثت، فالخسارة جزء من كرة القدم، وقد تكون دافعاً لتقديم الأفضل».

وأعلن رازوفيتش جاهزية الكونغولي مبوكو بعد تعافيه من الإصابة وعودته للتدريبات، معرباً عن تمنياته بالشفاء للاعب خليل إبراهيم، الذي تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني، وسيحتاج لفترة أسبوعين للعلاج.

وشدد رازوفيتش أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن قدرة الوحدة على المنافسة على لقب الدوري، لأن البطولة في بدايتها، مشيراً إلى أن الوحدة لديه أهداف وطموحات كبيرة، وأن العمل يسير خطوة بخطوة لتطوير الأداء وتقديم أفضل مستوى، خصوصاً أن الفريق يمتلك إمكانات عالية.

من ناحيته قال الكوري الجنوبي لي ميونغ لاعب خط وسط الوحدة: «إن الخسارة من الوصل في كأس الخليج العربي ربما تكون أفضل دواء لعلاج وتصحيح الأخطاء خصوصاً أنها في بداية الموسم، وستمنح الفريق دافعاً للفوز في مواجهة حتا في أولى مباريات دوري الخليج العربي».

وأضاف: إن لاعبي الوحدة هدفهم إسعاد جماهير الفريق، الذين يفتقدون وجودهم في المدرجات بسبب جائحة «كورونا»، مؤكداً أن الوحدة طموحه التتويج بالبطولات هذا الموسم، مشدداً على صعوبة مباراة حتا، الذي يتميز بلعب الكرة السريعة وأن الفريق مطالب بالجماعية في الأداء من أجل حصد الفوز.

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