قويض يقود الظفرة أمام عجمان والكسندر يقدم الملاحظات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة، عن قيادة المدرب السوري محمد قويض للفريق في مباراته أمام عجمان مساء بعد غد الجمعة في افتتاح مباريات دوري الخليج العربي، نتيجة عدم استلامه التصريح الرسمي من قبل لجنة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأكد الكسندر في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء عجمان، أن محمد قويض الذي تولى مهمة تدريب الفريق في الفترة السابقة وتحديداً حتى مباراة شباب الأهلي الأسبوع الماضي في كأس الخليج العربي، سيواصل مهمته الفنية بالإشراف على الفريق من داخل الملعب، مبيناً أنه أشرف على 4 تدريبات فقط وسيشارك قويض في رسم خطة المباراة مع المتابعة وتقديم الملاحظات حال عدم وصول التصريح الرسمي.

وقال المدرب الصربي إن فريقه جاهز للقاء البرتقالي رغم غياب 5 عناصر بقيادة خالد بطي، إبراهيم سعيد، مسعود الحمادي، سعيد الرواحي، محمد إسماعيل الجنيبي، بسبب الإصابة وأضاف: بقية اللاعبين في كامل الجاهزية وهنالك إصرار كبير على تحقيق الفوز وتقديم مباراة جيدة.

وأكد الكسندر صعوبة المباراة، ذاكراً أن البدايات دائماً تكون صعبة، خاصة أن كل فريق يلعب بحذر. وأضاف: نتائج الظفرة في البداية لا تكون جيدة حسب ما علمت، لكن لا توجد ثوابت في كرة القدم، من يجتهد أكثر سيحقق الفوز بالنقاط.

وتحدث مدرب الظفرة عن منافسه مؤكداً احترامه، وقال إن عجمان ستكون لديه رغبة كبيرة أيضاً في الفوز لأن نيل النقاط في المباراة الأولى يساهم في رفع المعنويات، وأكد الكسندر في ذات الوقت أنه لا يستطيع أن يحكم على منافسه من خلال المباراة التي خاضها في كأس الخليج العربي، لأنها منافسة مختلفة، وأضاف: أركز على فريقي وكيفية أداء المباراة وليس على المنافس.

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