رابطة المحترفين الإماراتية تطلق تطبيقا هاتفيا وموقعا إلكترونيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية موقعها الإلكتروني الجديد www.UAEProleague.ae وتطبيقها الجديد للهاتف المحمول Arabian Gulf League كجزء من النظام الرقمي الجديد للرابطة والذي يهدف إلى تطوير تجربة المشجعين وتعزيز التواصل معهم وإتاحة الفرصة لهم في الوصول المباشر إلى أحدث الأخبار والإحصائيات.

ويتميز الموقع الإلكتروني والتطبيق الجديدين بتصميم حديث ومطور، ويركزان على زيادة التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور بهدف تزويد المشجعين بالمعلومات فور صدورها ..وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية الرابطة التي تهدف إلى توفير تجربة فريدة وجذابة للمشجعين.

ومن خلال تصميم جديد وسهل الاستخدام، يتضمن الموقع والتطبيق مجموعة كبيرة من الخصائص والمميزات بهدف زيادة التفاعل مع الجماهير ..ويزود النظام الرقمي الجديد المستخدمين بأدوات تمكنهم من الوصول إلى جميع الأخبار والفعاليات الخاصة بالرابطة ومسابقاتها أينما كانوا، بداية من التعرف على مواعيد المباريات ونتائجها بشكل مباشر، وحتى مقارنة الإحصائيات الخاصة بالأندية واللاعبين بصورة فورية ونتائج المواجهات المباشرة، ومرورًا بتفاصيل ملاعب جميع المباريات الخاصة بالرابطة، وكيفية الوصول إليها.

وتشمل خصائص النظام الرقمي الجديد إشعارات الأهداف والمباريات، كما يتيح مركز المباريات الفرصة للجماهير لمتابعة أحداث المباريات بشكل مباشر.

وستمكن الأدوات الرقمية الجديدة المتاحة على كل من الموقع والتطبيق المشجعين من التسجيل والدخول إلى صفحة ملف تعريف خاصة بهم حيث يمكنهم اختيار فريقهم المفضل، لتظهر لهم كل الأخبار والمحتوى المتعلق به مما يضمن تزويد المشجعين بمحتوى مصمم خصيصًا لهم ويتسق مع اهتماماتهم ..ويمكن أيضًا للمشجعين اختيار جميع مباريات فريقهم المفضل وضبطها في روزنامة الهاتف الخاص بهم.

وسيكون كل المحتوى المدرج على الموقع متاحًا على تطبيق الهاتف المحمول ..كما يعمل التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية والمتاح على أنظمة iOS و Android على تعزيز قنوات الحوار المفتوح بين الجماهير من خلال تشجيع المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن التطبيق قسما خاصا بالشكاوى والاستفسارات يستطيع من خلاله المشجعون الإبلاغ عن أي مشاكل يواجهونها.

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