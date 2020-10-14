الرمادي: تراولي جاهز للظفرة والكأس يختلف عن الدوري

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أوضح المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي أن فريقه جاهز لمواجهة مضيفه الطفرة يوم الجمعة في بداية مشوار دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن المهاجم الغامبي بوبكر تراولي وصل لمستوى جيد من الجاهزية يؤهله للدخول في التشكيلة الأساسية بعدما غاب عن المشاركة في مباراة الفريق الأسبوع الماضي أمام الفجيرة في كأس الخليج العربي.

وقال الرمادي:" أن مباريات الدوري تختلف عن الجولة الماضية لكأس الخليج العربي، وكل فريق لديه أوراق جديدة وتكتيك مختلف عن الذي خاض به المباراة السابقة، وتوقع الرمادي منافسة قوية بين جميع الفرق، مؤكداً عدم اقتناعه بتصنيف المنافسين وكل المباريات يتعامل معها بذات الجدية.

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